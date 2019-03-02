بالفيديو.. "وحدة ميدو" يهرب من هزيمة أمام الباطن بتعادل قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الوحدة تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الباطن بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي.

وتقدم الباطن في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه زياد العونلي، قبل أن يتعادل عصام الجبالي في الدقيقة 93 من عمر المباراة بركلة جزاء.

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وبهذا الفوز رفع الوحدة ـ الذي يدربه المصري أحمد حسام "ميدو" ـ رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الباطن رصيده إلى النقطة 19 في المركز الـ 14.

وكان ميدو قد استهل مشواره مع الوحدة نهاية العام الماضي 2018 بهزيمة ثقيلة أمام الفيصلي بثلاثية نظيفة قبل أن ينطلق بالفوز على الأهلي بثنائية، ثم على النعيرية بسداسية في الكأس ثم على الفتح بهدف نظيف ثم فوز بهدف نظيف أمام العروبة بدور الـ 32 من الكأس قبل إقصاء الأهلي من الكأس بركلات الترجيح.

وبعدها تعادل الوحدة بهدف لكل فريق أمام الحزم، قبل أن يُهزم بهدفين نظيفين أمام الاتحاد ثم الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام الرائد ثم الهزيمة من الشباب بهدف نظيف قبل العودة أمام أحد والفوز برباعية مقابل هدف ثم تعادل اليوم أمام الباطن.