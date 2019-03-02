الوحدة يفرض التعادل على الباطن بالدوري السعودي

فرص الوحدة التعادل الإيجابي بنتيجة 1 ـ 1 على مضيفه الباطن، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للباطن زياد العونلي الدقيقة 80، وتعادل للوحدة عصام الجبالي، من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 35 في المركز السادس، ورفع الباطن رصيده للنقطة 19 في المركز 14.