شكرا لقرائتكم نيمار: عانيت من الملل والألم بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نجم كرة القدم البرازيل الدولي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي كانت أسوأ مما أعلن عنها.

وأوضح نيمار، في مقابلة مع محطة تلفزيون "غلوبو" البرازيلية، أن الإصابة التي عانى منها في العام الماضي لم تكن مجرد كسر في مشط القدم، ولكنه عانى أيضا من تمزق في أربطة الكاحل.

وقال نيمار، الذي يعاني من الإصابة أيضا في الوقت الحالي: إصابتي قبل كأس العالم تختلف عن إصابتي الحالية. في العام الماضي عانيت من إصابة بكسر في مشط القدم وأيضا من تمزق في أربطة الكاحل. لهذا احتجت إلى وقت طويل، وكان الأمر أكثر ألما مما أعانيه الآن. إصابة الكاحل تثير الإزعاج والملل دائما وتستغرق وقتا في العلاج.

وعاد نيمار إلى الملاعب قبل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بوقت قصير وشارك في البطولة، لكنه خرج مع المنتخب البرازيلي مبكرا، ويغيب حاليا عن الملاعب منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في 23 يناير الماضي.