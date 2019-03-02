موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم اليوم السبت، في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف، ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وتقابل الفريقان منذ أيام في نصف نهائي كأس إسبانيا، ونجح برشلونة في الإطاحة بالريال، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.

وكان برشلونة قد فاز 3/0، الأربعاء الماضي، في الإياب، بعد أن تعادلا 1/1، في مباراة الذهاب.

وسيسعى مدريد للثأر من برشلونة وتحقيق الفوز، بعد خسارته القاسية من الفريق الكتالوني في مباراة الدور الأول بالدوري، على ملعب كامب نو 5-1.

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسبق أن فاز ريال مدريد 72 مرة على برشلونة، في حين فاز البارسا 71 مرة على النادي الملكي في مباريات الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة والمعلقين

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف من الملعب + خليل البلوشي + خالد الغول.