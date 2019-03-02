مران الأهلي.. الشناوي يعلن جاهزيته لمواجهة بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أصبح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جاهزًا للمشاركة في مباراة بتروجيت المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.

الشناوي كان قد غاب عن مباراة الأهلي أمام الجونة والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة (2-1) بسبب إصابته بالعضلة الضامة.

وتأكد جاهزية الشناوي في مباراة بتروجيت المقبلة بعدما شارك في التدريبات الجماعية اليوم.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان وحسام عاشور خاضا تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران المسائي.

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ويعاني وليد سليمان من الإصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، في المقابل يعاني حسام عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية.

في المقابل، خاض عمرو السولية لتدريبات تأهيلية في "الجيم" على هامش مران الفريق المسائي، بينما واصل محمد نجيب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني اللاعب من إصابة في الركبة.

وكان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أكد أن عمرو السولية سيغيب عن مباراة بتروجيت المقبلة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 21 مباراة.