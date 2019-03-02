تعادل مُحبط للنجوم أمام الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق النجوم مساء اليوم السبت سلبيًا أمام نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ 25 من منافسات بطولة الدوري.

وخلال 94 دقيقة هي عمر المباراة على مدار شوطيها كانت السيطرة متبادلة بين الفريقين ولكن لم ينجح لاعبو الحرس والنجوم في هز شباك الأخر رغم الفرص القليلة التي سنحت لهما.

وبهذا التعادل رفع النجوم رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 ـ المركز قبل الأخير ـ ، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 26 في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش.