بالفيديو.. كين يقترب من صلاح في صراع هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقترب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في جدول ترتيب هدافي بريميرليج بعدما أحرز هدفًا في شباك آرسنال.

وأحرز كين هدف توتنهام في الدقيقة 74 من ضربة جزاء سددها في شباك الحارس هوجو لوريس، ليقتنص للسبيرز نقطة التعادل حيث انتهت المباراة (1-1).

وأهدر الجابوني بيير إمريك أوباميانج ضربة جزاء لآرسنال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، حيث نجح لوريس في التصدي لها ببراعة.

ورفع كين رصيده إلى 16 هدفا بالتساوي مع أوباميانج بعد تجمد عدّاد أهدافه، ليبقى الثنائي خلف محمد صلاح وصيف الهدافين برصيد 17 هدفًا من 28 مباراة.

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لديربي شمال لندن برصيد تسعة أهداف.

جدير بالذكر أن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الهدافين بـ18 هدفًا، وبإمكان الأرجنتيني تعزيز تربعه على الصدارة حين يواجه بورنموث.

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ترتيب هدافي بريميرليج حتى الآن:

1- سيرجيو أجويرو - 18 هدفا.

2- محمد صلاح - 17 هدفا.

3- بيير إمريك أوباميانج - 16 هدفا.

4- هاري كين - 16 هدفا.

5- ساديو ماني - 14 هدفا.