بالفيديو.. توتنهام يودع "ويمبلي" بتعادل مثير أمام أرسنال في ديربي شمال لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

حسم التعادل الإيجابي 1-1 ديربي شمال لندن بين توتنهام هوتسبر وأرسنال في المباراة التي أُقيمت على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر مباراة أرسنال هي الأخيرة لتوتنهام على ملعب "ويمبلي"، قبل أن ينتقل السبيرز للعب على ملعبه "وايت هارت لين" الجديد من المباراة القادمة.

وافتتح آرون رامسي النتيجة في المباراة بعد تسجيله لهدف في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، وعادل هاري كين النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 74 عن طريق ضربة جزاء.

وأضاع إيميريك أوباميانج ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعد تصدي هوجو لوريس لها.

وشهد اللقاء تحصل لوكاس توريرا لاعب أرسنال على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله القوي سيسوكو في الدقيقة 95.

وبذلك التعادل حافظ توتنهام على المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

ملخص المباراة

سيطر الفريقان في العشر دقائق الأولى من المباراة على الكرة، وكاد لاكازيت مهاجم الأرسنال أن يسجل الهدف الأول للجانرز ولكن تسديدته ابتعدت عن مرمى لوريس حارس توتنهام.

وشهدت الدقيقة 16 من عمر اللقاء، تمريرة رائعة من لاكازيت وضعت زميله آرون رامسي في انفراد تام بحارس توتنهام، وقام رامسي بمراوغة لوريس وتسديد الكرة في الشباك الخالية ليُعلن عن الهدف الأول لأرسنال في الديربي.

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وفي الدقيقة 24 من زمن المباراة، قام حكم اللقاء بإلغاء هدف لتوتنهام عن طريق المهاجم الإنجليزي هاري كين بسبب التسلل.

وكان كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام قريباً من إحراز هدف التعادل في المباراة في الدقيقة 30، بعدما تلقى تمريرة رائعة من داني روز وقام بتسديد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أرسنال.

أليكس أيوبي لاعب أرسنال أضاع فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثاني للجانرز في الدقيقة 42، بعدما راوغ دفاع توتنهام وسدد تسديدة رائعة، نجح لوريس في التصدي لها ببراعة وأخرجها إلى خارج منطقة الجزاء.

وأظهر بيرند لينو حارس مرمى أرسنال براعة شديدة، بعدما نجح في التصدي لفرصة مزدوجة من إيريكسن الذي سدد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها لينو بقدمه لتعود الكرة لموسى سيسوكو الذي سدد هو الآخر كرة قوية، سارع لينو بإبعادها عن المرمى بيده اليسرى ليحولها إلى ضربة ركنية ويُنقذ الجانرز من هدف التعادل لتوتنهام.

وأهدر لاكازيت فرصة تعزيز النتيجة للجانرز في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من مونريال، قام بتسديدها بجانب القائم.

ورد ألدرفيليد على فرصة لاكازيت، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 بعد عرضية من إيركسن ولكن الكرة مرت بجانب القائم.

وأجرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تبديلاً بإخراج لاكازيت والدفع بإيميريك أوباميانج لتدعيم خط الهجوم.

وفي الدقيقة 74، تحصل توتنهام على ركلة جزاء بعدما ارتكب سوكراتيس مخالفة ضد هاري كين أثناء كرة عرضية من إيركسن، وقام المهاجم الإنجليزي بتسديد ركلة الجزاء ليسكنها على يسار لينو.

وحصل أوباميانج على ضربة جزاء في الدقيقة 90 من زمن اللقاء، ولكن نجح هوجو لوريس في التصدي لها ببراعة وأبعدها دفاع توتنهام عن منطقة الجزاء.