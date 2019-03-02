انت الان تتابع تفاصيل خبر طفل الـ7 سنوات.. "مو طه" الإيراني يتحدى "مو صلاح" المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لطفل إيراني يدعى "محمد طه" يظهر فيه مهاراته الكروية على طريقة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر طه البالغ 7 سنوات، عبر حسابه في إنستغرام الذي يتابعه مئات الأشخاص، فيديو لمهاراته الكروية، وأرفقه بعبارة تحد لمحمد صلاح، متمنياً لقاءه.

ونفذ الطفل الإيراني نفس المهارات التي قام بها "مو صلاح" الشهر الماضي خلال جلسة تصوير لدعاية إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.