انت الان تتابع تفاصيل خبر "العقيد" على خُطا "الدون"..هدف مُذهل لعمر السومة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تحتفى حتى اللحظة بهدف النجم السوري عمر السومة في "ديربي" مدينة جدة بين فريقه الأهلي وجاره اللدود الاتحاد، في قمة لقاءات المرحلة الـ22 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي التفاصيل؛ سجّل "العقيد" هدفاً سيبقى عالقاً في أذهان عشاق "الساحرة المستديرة"؛ بعد أن استقبل تمريرة من منتصف الملعب وروّضها على كتفه، ثم سددها مقصية مزدوجة دون أن يرى "العقيد" مرمى "العميد"، ليقف حارس المنافس موقف المتفرج على الكرة وهي تهزّ شباكه دون حراك.

واستحضر مشجعو "اللعبة الشعبية الأولى في العالم" في تلك اللحظة الهدف الأسطوري لنجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ حين سجّل الأخير هدفاً لريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وكان اتحاد جدة قد تقدم في النتيجة عبر مهاجمه البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة الـ70، لكن "البديل" السومة عدل الكفة في الدقيقة الـ77، لينتهي "ديربي جدة" بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلى الشبكات الاجتماعية احتفى محللون وإعلاميون ومغردون بهدف "العقيد" العالمي في شباك "العميد"، وتداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، كما رشحوه للمنافسة بقوة على جائزة "بوشكاش" العالمية، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم سنوياً لـ"هدف العام".

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات "الاستثنائية" تحظى بمتابعة جارفة، ويتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، كما تتم الإشادة بها أو التحذير منها، بحسب ما تتضمنه من وقائع وأحداث.