انت الان تتابع المسابقات تناقش تقارير الجولة الـ25 بالدوري الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
عامر حسين
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عقد اجتماع بعد غدٍ الإثنين بمقر الجبلاية، لمناقشة تقارير الحكام والمراقبين عن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز (2018-2019)، وتعقد اللجنة اجتماعات دورية لمناقشة التقارير وإصدار القرارات سواء كانت عقوبات على اللاعبين أو الفرق أو المدربين، وتضم اللجنة كلا من: اللواء محمد على، العميد حمدي عاشور، عز الدين أحمد، حمادة الشربينى رئيس منطقة القاهرة، وخالد رفعت مدير التسويق السابق في الزمالك.
وتتواصل مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مبارتان اليوم السبت، ففي الثالثة عصرًا يحل حرس الحدود ضيفًا على النجوم، في مواجهة يسعى فيها كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثر النجوم في آخر خمس مباريات اختتمها بالخسارة من دجلة بهدفين مقابل هدف، وهو نفس حال الفريق العسكري
وتتواصل مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مبارتان اليوم السبت، ففي الثالثة عصرًا يحل حرس الحدود ضيفًا على النجوم، في مواجهة يسعى فيها كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثر النجوم في آخر خمس مباريات اختتمها بالخسارة من دجلة بهدفين مقابل هدف، وهو نفس حال الفريق العسكري الذي تعثر في آخر ثلاث مباريات وتعادل في اللقاء الماضي مع مصر المقاصة.
ويحتل النجوم المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحل حرس الحدود في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.
وفي الخامسة والنصف عصرًا يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، في مواجهة يسعى فيها سيد البلد للخروج من أحزان وداع كأس زايد، بينما يبحث الداخلية عن الخروج من دوامة النتائج السلبية الأخيرة.
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