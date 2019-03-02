انت الان تتابع اتحاد الكرة يحدد مقر اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن الجبلاية اتخذت مركز التعليم المدني بالجزيرة، مقرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، أن مجلس إدارة الجبلاية، استعان بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتسهيل مهمة الاتحاد في الحصول على المقر، الذي يشهد اجتماعات اللجنة المنظمة وكل الأمور المتعلقة ببطولة أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

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وقال المصدر، إن اتحاد الكرة ينوي دعوة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك عدد من نجوم الكرة الإفريقية، لحضور قرعة البطولة المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل على سفح الأهرامات. وحصلت مصر على تنظيم بطولة كاس أمم إفريقيا، بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا،