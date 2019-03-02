مبارك الزبيدي يحافظ على صدارة بطولة الإمارات للراليات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - إبراهيم القحطاني

حافظ سائق الراليات السعودي، مبارك الزبيدي، على صدارته في الترتيب العام لفئة (GROUP S) من بطولة الإمارات للراليات، وذلك مع ختام الجولة الثالثة التي أقيمت أمس الجمعة في إمارة رأس الخيمة.

ونجح الزبيدي، بمساعدة ملاحه الإماراتي على حسن عبيد، من تحقيق المركز الأول على متن “نيسان”، حيث نجحا في قطع مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 180 كيلو متر مقسّمة على عدة مراحل.

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واستطاع الزبيدي مواصلة صدارته في البطولة بعد أن حقق المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية في الشارقة وأم القوين.

وعبّر السائق السعودي عن سعادته بمواصلة صدارة البطولة والاقتراب من حسم لقبها قبل جولتين من الختام، مشيدًا بقوة المنافسة وارتفاع الجانب الفني مع تقدم البطولة واقترابها من جولات الحسم.

وقدّم مبارك الزبيدي شكره وتقديره لكافة الداعمين له خلال المرحلة الماضية، متمنيًا أن يحالفه الحظ في تحقيق البطولة وأن يساهم في مواصلة الإنجازات للرياضة السعودية.