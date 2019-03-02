شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مران الزمالك الأخير في أنجولا خوفًا من جواسيس بترو أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرض السرية على مران الأبيض الوحيد اليوم، السبت، في أنجولا، بحيث لا يتم السماح لوسائل الإعلام إلا بحضور أول 15 دقيقة فقط، وبعدها يتحول لمران مغلق، خوفا من جواسيس بترو أتلتيكو، الراغبين في التعرف على ملامح تشكيل وطريقة لعب الزمالك في ظل النقص العددي في هذه المباراة.

واستقر المدير الفني على رباعي خط الدفاع حمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة، فيما يعيش جروس حيرة من أمره في ثلاثي صناع اللعب خلف خالد بوطيب، لاسيما في ظل غياب كهربا واستبعاده من القائمة، وإن كان الاتجاه الأقوى لدى الجهاز الفني هو الدفع بالثلاثي يوسف أوباما وأحمد زيزو وحميد أحداد «إبراهيم حسن».

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.