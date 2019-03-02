شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: انتهاء ترتيبات استقبال المنتخب المصري في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ترتيبات استقبال الفريق في نيامي عاصمة النيجر، جرى الانتهاء منها خلال الزيارة التي قام بها إلى هناك.

وتفقد «لهيطة» مقر إقامة الفريق واستاد الجنرال سيناي كاونتشي، الذي سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء 23 مارس الجاري، في ختام تصفيات الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه إلى هناك يوم 21 مارس الجاري.

وتوجه لهيطة بالشكر إلى السفارة المصرية بنيامي، بقيادة السفير نبيل مكي، وكل طاقم السفارة لقيامهم بعمل الترتيبات اللازمة لرحلة المنتخب إلى النيجر.