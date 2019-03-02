شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة ذكية من جهاز الزمالك لمواجهة الحر في أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مسؤولو السفارة المصرية في أنجولا، بقيادة السفير خالد عبدالرحمن، بعثة الزمالك من ارتفاع درجة الحرارة في لواندا، ووصولها إلى أكثر من 30 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة لنسبة 85%، ما يهدد لاعبي الفريق في مباراة غد الأحد أمام بترو أتلتيكو، مؤكدا أن عليهم توزيع طاقاتهم على شوطي المباراة حتى لا يتأثر الفريق سلبيا، لاسيما أن أصحاب الأرض سيكون لهم الأفضلية بحكم التعود على هذه الأجواء.

ويستعد الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة بالعصائر والمياه ومشروبات الطاقة، لتفادي تأثر اللاعبين بدنيا في اللقاء، لاسيما في ظل انتظام معدل الأكسجين، الأمر الذي طمأن الجهاز على عدم تأثر اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، غدا الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.