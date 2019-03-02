شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. أمير مرتضى يوجه رسالة للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الاتصال بالجهاز الفني والإداري لبعثة الفريق في أنجولا للاطمئنان على اللاعبين واستعدادات الفريق لمواجهة الغد أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، التي وصفها بالمصيرية والحاسمة في مشوار الفريق بالبطولة، مطالبًا اللاعبين بالتحلي بالعزيمة والإصرار والروح القتالية من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وأكد المشرف على الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، يجهز مفاجأة للاعبين في حالة الفوز، مؤكدا أن اللاعبين مطالبون ببذل ما بوسعهم وأداء ما عليهم في المباراة ثم ينتظرون التوفيق، مؤكدًا أنه في حالة الفوز اليوم فسوف ينجح الفريق في تحقيق حلمه بالتأهل.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، غدًا الأحد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.