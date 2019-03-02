شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدف «رامسي» في ديربي شمال لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء توتنهام وأرسنال، بتقدم الجانرز في النتيجة بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي في ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

أحرز هدف الشوط الوحيد النجم آرون رامسي، بعدما تسلم بينية من لاكازيت انفرد على أثرها بهوجو لوريس حارس توتنهام من منتصف الملعب، والذي لم يجد صعوبة في مراوغته وإيداع الكرة في المرمى في الدقيقة 16.

بعد الهدف نشط هجوم هجوم توتنهام، أحرز هاري كين هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل، كما تعملق الألماني لينو حارس مرمى أرسنال في العديد من الكرات، أبرزها تصدي ثنائي رائع من انفراد إريكسن ثم تسديدة سيسوكو، بينما اعتمد أرسنال بعد الهدف على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى توتنهام لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بنتيجة 1-0.