شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يستعد للعودة إلى المران الجماعي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي اللاعب جلسة في الجيم، ومن المنتظر أن يعود للجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، على هامش مران الفريق الذي يقام عصر السبت على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام، الاثنين المقبل، في إطار الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز المصري.

وكان عمرو جمال اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.