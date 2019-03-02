آرسنال يرفض الفوز على توتنهام في قمة شمال لندن

انتهت قمة شمال لندن بين أرسنال ومضيفه توتنهام بالتعادل 1-1 مساء السبت على ملعب "ويمبلي" ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الويلزي أرون رامزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ورد توتنهام بهدف من هاري كين (74 من ركلة جزاء)، علمت بأن أرسنال أهدر ركلة جزاء عن طريقة بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع أرسنال بهذا التعادل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط وراء صاحب المركز الثالث توتنهام (61)، وبات مهددا بالهبوط إلى المركز الخامس، في حال فاز مانشستر يونايتد على ساوثهاميتون في وقت لاحق.