أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام بورنموث

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة بورنموث المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقود الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، هجوم السيتي في المباراة. وجاء تشكيل السيتي كاملًا، كالتالي: إيديرسون - ووكر - ستونز - أوتاميندي - زينتشينكو - جوندوجان - سيلفا - دي بروين - سترلينج - برناردو - أجويرو. وعلى الجانب الآخر يدخل بورنموث اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: بوروتش - دانيلز - كلاين - سميث - آكي - سيمبسون - ميبهام - سورمان - فرايزر - بروكس - كينج.

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