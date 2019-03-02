إسبانيول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بلد الوليد

استعاد إسبانيول، نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز ثمين 3 ـ 1، على بلد الوليد اليوم السبت في المرحلة الـ 26 من المسابقة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 33 نقطة ليقفز إلى المركز الـ 11 بعدما حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين في المسابقة، وتجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز 16 حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له على التوالي وهي الرابعة له مقابل تعادل واحد في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.