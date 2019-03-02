صدمة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، غياب ثنائي الفريق دييجو كوستا ونيكولا كالينيتش، عن مواجهة ريال سوسيداد في "أنويتا"، غدًا الأحد، بالجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأشار سيميوني، إلى أن ثنائي الروخيبلانكوس سيغيبان عن اللقاء للإصابة، لكنه يأمل في عودتهما الأسبوع المقبل.

ولم يشارك كوستا وكالينيتش في المران الأخيرة، كما انضم لوكاس هرنانديز لقائمة الغائبين للإصابة عن لقاء سوسيداد، الذي سيتم الإعلان عن قائمته مساء اليوم، قبل سفر الفريق إلى مدينة "سان سيباستيان".

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وقال المدرب الأرجنتيني، في مؤتمر صحفي أعقب التدريبات، إن كوستا ونيكو سيعودان للفريق بالتأكيد الأسبوع المقبل، ويجب أن نتعامل مع المواقف التي تحدث داخل الفريق ونعزز اللاعبين المتاحين للقاء الغد".

ويحظى سيميوني بـ18 لاعبًا متاحًا من الفريق الأول لمواجهة أنويتا، بينهم نهوين بيريز، الذي لم يدرج بقائمة أي مباراة بعد.