أوليفر كان يعلن موقفه من العودة لبايرن ميونخ

أوضح أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ الأسبق، موقفه من العودة إلى النادي الألماني في منصب إداري خلال الفترة المقبلة.

وسُئل كان عن صحة التقارير التي تفيد بقرب توليه منصب إداري في النادي البافاري، فأجاب، خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "يمكنني تصور هذا الأمر بسهولة".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أنني غير متواجد في النادي منذ حوالي 10 سنوات، وخلال هذه الفترة بنيت نفسي وتحسنت في كثير من الأمور".

وأكد الحارس الألماني الأسبق امتلاكه القدرة على تقييم ذاته بشكل جيد، كما كان يفعل خلال مسيرته في الملاعب، لذا يرى نفسه مؤهلًا للعودة من جديد للبايرن.

وكان أولي هونيس، رئيس النادي، اعترف بوجود محادثات مع كان، من أجل إمكانية انضمامه لإدارة البايرن مع حلول عام 2021.

يذكر أن أوليفر كان بات مرشحًا لخلافة كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، والذي ينتهي عقده بعد 3 سنوات.