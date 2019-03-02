مستشار دورتموند الألماني : الفريق لم ينضج ليصبح بطلا

قال ماتياس سامر مستشار نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يفتقد النضج المطلوب ليكون بطلا.

وجاءت تصريحات سامر عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمس الجمعة أمام أوجسبورج ، صاحب المركز الرابع من القاع، في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وبسبب أخطأ دفاعية سجيل أوجسبورج هدفيه، حيث سجل الكوري الجنوبي دونج وون جي هدفين في شوطي المباراة قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف حفظ ماء

الوجه لدورتموند في الدقيقة .81

وأضاف سامر ، الذي فاز بلقبين للبوندسليجا عندما لعب مع دورتموند قبل أن يفوز بلقب ثالث عندما أصبح مدربا، إن اللاعبين الصغار يقعون في الأخطاء.

وقال سامر عن فريق دورتموند الشاب في تصريحات كمعلق تليفزيوني لقناة "يوروسبورت" :" هذا ما يصنع الأبطال، عندما تكون الأعمار 19 أو 20 عاما لا يمكنك أن تصبح بطلا".

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وأكد أن دورتموند كان يدخل مبارياته وهناك تصور من الجماهير بانه أصبح بطلا بالفعل " ولكنهم لم ينضجوا بعد، إنهم غير ناضجين فقط. المباراة لم تحسم في الملعب، المباراة حسمت في الفكر".

وأضاف :"في نوعية هذه المباريات، يجب أن تصل إلى 90 أو 95 بالمئة من النضوج 60- في المئة ليست كافية".

وأكد :"في مباريات مثل هذه أمام أوجسبورج، ودوسلدورف، وهانوفر أو نورنبرج، لا يتعامل معها دورتموند مثل الأبطال ولكن كفريق متوسط في البوندسليجا".

وفاز دورتموند في مباراة واحدة في آخر سبع مباريات بكافة البطولات، ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه توتنهام يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر على أمل تعويض خسارته ذهابا صفر / .3

وفي وقت لاحق من اليوم السبت، بإمكان دورتموند أن يرى بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ، يعادل نقاطه.