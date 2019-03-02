أ ش أ

تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط فريق النادي الاهلي عن مباراة بتروجيت المقرر اقامتها الاثنين المقبل في إطار الجولة 26 في بطولة الدوري العام بسبب معاناته من الإصابة.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة أول أمس وبعد عرضها واللاعب على الهيئة الطبية تبين إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية سيخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه عصر اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجيت، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية قبل مواجهة الفريق البترولي، مع تفادى الإجهاد من خلال البرنامج البدنى بالتنسيق مع أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما يسعى الجهاز لمنح أكبر عدد من ساعات الراحة للاعبين من خلال إقامة مران الفريق عصر اليوم بعدما أدى الأهلي مرانه على مدار يومي الخميس والجمعة صباحا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السولية يغيب عن الأهلي أمام بتروجيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.