السلوفيني روغليتش يحرز لقب طواف الامارات

اسماء السيد - أحرز السلوفيني بريموز روغليتش من فريق جامبو فيسما السبت لقب النسخة الاولى من طواف الامارات للدراجات الهوائية مع ختام المرحلة السابعة الاخيرة في دبي التي انهاها الإيرلندي سام بينيت (بورا-هانزغروي) في المركز الأول.

وتصدر روغليتش (29 عاما) الترتيب بعدما قطع المراحل السبع بزمن 26 ساعة و27 دقيقة و29 ثانية، متفوقا بفارق 31 ثانية عن الاسباني اليخاندرو فالفيردي (موفيستار)، و44 عن الفرنسي دافيد غودو (غراما- اف دي جي).

وقال روغليتش بعد تتويجه "اثبتنا مرة اخرى قوتنا كفريق، منذ المرحلة الاولى احتفظنا بالقميص الاحمر حتى الصعود الى منصة التتويج".

وابدى الدراج السلوفيني سعادته بالفوز باللقب "على طريقتنا، صحيح اننا لم نحرز سوى مرحلتين (الاولى والسادسة)، لكن قمنا بمنافسة كبيرة وعرفنا كيف ننهي الامور لصالحنا".

من جهته، حقق بينيت أول فوز في عام 2019 في مرحلة شهدت هبوب رياح قوية، بعدما قطع مسافة 145 كلم في ثلاث ساعات و17 دقيقة و51 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الكولومبي فرناندو غافيريا (الإمارات) والاسترالي كاليب ايوان (لوتو سودال).

يذكر أن طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، وتألف من سبع مراحل بمسافة إجمالية 1090 كلم عبرت الإمارات السبع المكونة للدولة الخليجية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة الاخيرة:

1- الإيرلندي سام بينيت (بورا-هانزغروي) 3.17:51 ساعات

2- الكولومبي فرناندو غافيريا (الامارات) التوقيت ذاته

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3-الاسترالي كاليب ايوان (لوتو سودال) التوقيت ذاته

4-النروجي الكسندر كريستوف (الامارات) التوقيت ذاته

5- الايطالي ايليا فيفياني (كويك ستيب) التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 26.27:29 ساعة

2- الإسباني اليخاندرو فالفيردي (موفيستار) بفارق 31 ثانية

3- الفرنسي دافيد غودو (غراما-اف دي جي) بفارق 44 ثانية

4- البلجيكي إيمانويل بوخمان (بورا هانسغروهي) بفارق 56 ثانية

5- الهولندي فيلكو كلدرمان (صن ويب) بفارق دقيقة و4 ثوان