kora star مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار اليوم مجانا 2-3-2019 في الدوري الأسباني

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وتلقي ريال مدريد هزيمة قاسية على ملعب سانتياجو برنابيو أمام برشلونة الذي سجل ثلاثية في شباك الملكي في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا وخطف التأهل نهائي كأس الملك من ريال مدريد بعد صعوبة بالغة وضياع فرص كثيرة من ريال مدريد.

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تبدأ ضربة البدابية مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار اليوم في الدوري الأسباني في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وينطلق الكلاسيكو اليوم السبت 2-3-2019 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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