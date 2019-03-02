ملخص وأهداف مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم 2-3-2019 الأسبوع ال 29 من الدوري الإنجليزي بريميرليج...

ملخص وأهداف مباراة توتنهام وآسنال اليوم نرصدها لكم عبر موقعنا “عرب فور نيوز” حيث أقيمت اليوم مباراة ديربي لندن على ملعب ويمبلي معقل السبيرز في العاصمة الإنجليزية لندن، نتيجة مباراة توتنهام وارسنال وهي المباراة التي انتظرها ملايين المحبين والمشجعين للكرة العالمية حول العالم مباراة آرسنال وتوتنهام وهي من ضمن منافسات الأسبوع ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2018.

مباراة آرسنال وتوتنهام

على ملعب ويمبلي معقل السبيرز توتنهام وفي العاصمة الإنجليزية “لندن” يلتقي فريقي توتنهام وآرسنال في قمة ديربي لندن اليوم السبت 2 مارس 2019 في منافسات الأسبوع ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباشر مباراة توتنهام وآسنال، والجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين آرسنال وتوتنهام انتهت لصالح آرسنال، حيث سجل فريق آرسنال أربعة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بق مباشر ارسنال ضد توتنهام في لقاء ناري اليوم ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي، مواجهة صعبة للغاية وهامة يترقيها ويتنظرها الملايين من عشاق الكرة العالمية Yall Shoot Plus.

توقيت مباراة توتنهام وآرسنال

تقام اليوم السبت 2 مارس 2019 م مباراة توتنهام وآرسنال على ملعب ويمبلي التاريخي، معقل السبيرز.

وتنطلق صافرة حكم المباراة “أنتوني تايلور” في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفقاً لتوقت القاهرة.

في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وفقاً لتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وفقاً لتوقت جرينتش GMT.

يعلق على اللقاء محمد على محمد،وتنقل اللقاء قناة بي إن سبورت 2.

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تصريح هام للمدير القني ل فريق توتنها

صرح ماوريسبو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لفريقه هذا الموسم أصبح أمر شبه مستحيل، مضيفاً بأن الأمور أصبحت صعبة لغاية وخاصة بعد الخسارة التي لحقت بالفريق من كل من فريقي تشيلسي وبيرنلي، مؤكداً بأن للفوز بلقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم يتطلب الفوز في جميع المباريات القادمة.

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ملخص مباراة آسنال وتوتنهام

يدخل فريق توتنهام لقاء اليوم وهو متصدر المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد من النقاط 60 نقطة، وهو بذلك يفرق عن مانشستر سيتي ب 8 نقاط، وعن القمة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي ب9 نقاط، بينما يحتل فريق آرسنال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ويسعى اليوم فريق توتنهام إلى تحقيق الفوز على غريمه والحصول على 3 نقاط من أجل استعادة انتصاراته من جديد، لاسيما بعد الخسارتين التي لاحقت به على التوالي.

تشكيل فريق توتنهام

تشكيل فريق ارسنال

مباشر مباراة توتنهام وآرسنال

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نتيجة الشوط الأول من مباراة توتنهام وارسنال

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة ارسنال وتوتنهام بفوز ارسنال ب هدف نظيف دون مقابل.

الشوط الثاني من مباراة ارسنال وتوتنهام

بدأ منذ لحظات الشوط الثاني من مباراة دربي لندن بين توتنهام وآرسنال، وحتى الآن مازالت نتيجة المباراة لصالح ارسنال بهدف دون مقابل.

نتيجة مباراة ارسنال وتوتنهام

انتهت مباراة توتنهام وارسنال اليوم 2 مارس 2019 بنتيجة 1-1 لكلا فريق.