يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر حصري بدون تقطيع جوال

يستضيف فريق العاصمة الأسبانية ريال مدريد غريمه ومنافسه التقليدي نادى برشلونة بث مباشر يلا شوت حصري الجديد بدون تقطيع جوال ضمن مباريات منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الليجا الأسبانية في العاشرة إلا ربع مساء السبت.

ويطمح الميرنجى في تقليل فارق النقاط مع البرسا في المواجهة المرتقبة بينهما حيث يحتل برشلونة الصدارة برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد الريال في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ويسعى الريال لكسر عقدة الهزائم الأخيرة على ملعبه ضد البرسا وكان آخرها الأربعاء الماضي فى نصف نهائي كأس ملك أسبانيا حينما تلقى الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره وودع بطولة الكأس.

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في السنوات الأخيرة التقى الريال مع البرسا في عشر مواجهات ببطولة الليجا على ملعب البرنابيو، تمكن فيها البرسا من تحقيق الانتصار في سبعة منها مقابل فوزين فقط للريال، ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل بين الفريقين.

يحاول المدير الفني للريال سولارى معالجة أخطاء اللقاء الماضي في الكأس لتجنب الخسارة مرة أخرى خاصة وأن الهزيمة هذه المرة تعنى الابتعاد بدرجة كبيرة عن المنافسة على اللقب.

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في المقابل يرى فالفيردى المدير الفني لبرشلونة أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر في الدوري تختلف كثيرا عن مواجهة الكأس الأخيرة، مؤكدا على ظهور ريال مدريد بشكل متميز لولا الأخطاء الدفاعية الكارثية التي كلفته الهزيمة والخروج من الكأس.

وطالب لاعبيه بضرورة الحذر من خطورة لاعبي الريال في المناطق الأمامية مشيرا لأهمية تحقيق الفوز خلال اللقاء للاقتراب خطوة أكثر من التتويج باللقب.

وظهر لاعبو برشلونة خلال التدريبات الأخيرة بحالة جيدة استعدادا للمباراة الهامة، ومن المتوقع أن يدفع فالفيردى بالثلاثى ديمبلي وليونيل ميسي ولويس سواريز في الخط الأمامي لضمان تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

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سنقوم قبل انطلاق اللقاء بوضع روابط لقنوات عديدة لنقل الكلاسيكو الإسباني المرتقب الليلة، تابعونا وسنضيف قنوات يلا شوت جوال الجديد حصري بدون تقطيع قبل الصافرة بدقائق.