رابط مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا كورة لايف اون لاين الأسطورة بين سبورت

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لقاء قوى جديد يجمع بين عملاقي الكرة الأسبانية ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا كورة لايف اون لاين شوت حصري، مساء السبت في العاشرة إلا الربع مساءا.

ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الليجا التي يتصدرها برشلونة برصيد 57 نقطة مقابل 48 نقطة لفريق العاصمة ريال مدريد.

كورة اون لاين الكلاسيكو بث مباشر فالفيردي يسعى للانفراد بصدارة الليجا

يرغب المدير الفني للبرسا أرنستو فالفيردي في الانفراد بصدارة البطولة بعيدا عن أقرب ملاحقيه فريقي العاصمة أتلتيكو والريال، وفى خلال تصريحات صحفية سبقت المباراة أكد أن المباراة مختلفة تماما عن مباراة نصف نهائي كأس الملك التي أقيمت منذ أيام وانتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة موضحا أنه من الصعب تحقيق الفوز مرتين متتاليتين على الريال في ملعبه سنتياجو بيرنابيو في غضون أيام قليلة.

وأوضح فالفيردي أن لاعبه آرثر غير جاهز حتى الآن لخوض المواجهة المرتقبة، وسينتظر لقبل اللقاء بساعات قليلة لتحديد مدى مشاركته من عدمها، وأكد أن في مباراة الكأس تفوق ريال مدريد في لحظات كثيرة لكن فريقه كان أكثر إيجابية على المرمى، وسيعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية حيث يرغب بشدة في تحقيق النقاط الثلاثة.

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من المتوقع أن يخوض فالفيردي مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتشكيل مكون من تير شتيجن في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من صمويل أومتيتى وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو روبرتو، وفى الوسط كل من بوسكيتس وآرثر ميلو وأورتوا فيدال وديمبلي وليونيل ميسي، وفى الهجوم لويس سواريز.

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وحول سؤاله عن إمكانية رحيل سولاري إذا خسر الديربي مجددا أكد المدير الفني للبلوجرانا أنه لا يتمنى رحيله أو رحيل أى مدرب آخر زميل له مؤكدا حرصه فقط على تحقيق الفوز والانفراد بصدارة الليجا.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم سولاري يواجه مصير لوبتيجي

في المقابل يخشى سولارى المدير الفني لفريق ريال مدريد خسارة فريقه مجددا أمام البرسا على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ويذكر أن المدير الفني السابق للريال لوبتيجى رحل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة المذلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويسعى سولاري ولاعبيه لتحقيق الفوز على البرسا للتقدم في جدول الترتيب واحتلال المركز الثاني ومن ثم المنافسة على الصدارة، وأوضح سولارى أن فريقه ظهر بشكل جيد في المباراة الماضية ضد الفريق الكتالوني في نصف نهائي كأس الملك، ولكن لم يحسن استغلال الفرص المتاحة له، وهو الأمر الذي يرغب في تفاديه خلال المواجهة المقبلة مساء السبت.

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قبل إطلاق صافرة حكم مباراة البرسا والريال في الكلاسيكو سيتم وضع القنوات من يلا كورة لايف اون لاين حصري بدون تقطيع بين سبورت.