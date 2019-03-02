نجم بيراميدز قد يكون الوحيد .. هل تستمر مفاجآت أجيرى إلى كأس الأمم؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فجر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، العديد من المفاجآت في اختياراته لقائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 18 مارس المقبل في برج العرب قبل مواجهة النجير فى الـ 23 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، بالإضافة إلى نيجيريا وديا يوم 26 مارس استعدادا لـ"الكان" المقرر أن يقام في مصر يونيو المقبل.

وضم أجييرى الخماسي الجديد، أحمد أبو الفتوح، ونبيل عماد دونجا، وعمار حمدي، وعبدالرحمن مجدي، ومصطفى محمد لأول مرة ، بالإضافة إلى اعادة محمد أبو جبل وعمرو السولية وأحمد أيمن منصور وصلاح محسن ومحمود علاء وعمر جابر فمن يستمر منهم مع المنتخب؟

اختيارات أجيرى افتقدت إلى المنطق فى ثلاثة اسماء ، أحمد أبو الفتوح الذى لا يلعب بشكل اساسي مع سموحة ونفس الوضع لصلاح محسن مهاجم الأهلي بالإضافة إلى عمار حمدي الذى لم يؤكد بعد أن أداءه الجيد مع الاتحاد مستمر .

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وبعيداً عن المنطق فإن أجيري ربما يملك احتياجات فنية وبدنية استدعت اختيار هذه المجموعة خاصة فى ظل ندرة اللاعبين فى مركز الظهير الأيسر فى الدوري فإنه ربما يري أن امكانات فتوح وطوله المناسب سببين لمنحه الفرصة فيما على الصعيد الهجومي فإنه من المؤكد أن سرعة صلاح محسن عن أقرانه السبب الأول لاستدعائه للمنتخب بعيداً عن عدم مشاركته.

تخطى محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، ومحمد الشناوي ومحمد عواد حارس الوحدة للإصابة لن يستمر وبالتأكيد هذه المرحلة التجريبية ستشتهد استبعاد معظم الوجوه الجديدة باستثناء نبيل عماد الشهير بـ "دونجا" نجم بيراميدز.

يتفوق "دونجا" هذا الموسم بشكل كبير على أقرانه فى مركز الوسط المدافع، ويملك اللاعب قدرات هجومية وقدرة على توزيع الكرات والتسديد تفوق أقرانه بنفس المركز (6) وبحسب ما قدمه والمقارنة فأنه مرشح بالاستمرار .

رفقاء دونجا لن يجدوا منافسة من أقرانهم فى الاختيارات الحالية بل إن سباعي الأهلي ، رمضان صبحي، وحسين الشحات، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وكريم وليد ينافسون ايضاً حتى وإن خرجوا من حسابات أجيري بالإضافة إلى رباعي الزمالك، يوسف إبراهيم وعبد الله جمعة و"كهربا" وعمر السعيد، فحتي الأن لن يفقد أحد الأمل فى الانضمام للمنتخب إلا من تخطي الـ 30 عاما وفق سياسة المدرب المكسيكي .