الزمالك يكشف برنامج اليوم الأخير لفريقه قبل مواجهة بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى دولة أنجولا؛ استعدادًا لمواجهة نظيرهم بترو أتليتكو في السادسة مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.

وكان في استقبال بعثة الزمالك كلاً من السفير المصري بأنجولا خالد عبد الرحمن، القنصل العام بوبكر الأشرفي وإيهاب كمال المسئول المالي والإداري وتم إنهاء الإجراءات سريعًا.

توجه أفراد بعثة الزمالك فور وصولهم إلى فندق الإقامة، الذي يبعد عن ملعب المباراة 10 دقائق؛ للحصول على قسط من الراحل؛ استعدادًا للمران الأخير والذي سيُقام في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

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وسمح المدير الفني السويسري كريستيان جروس، للاعبين بأن يكون طعام الإفطار مفتوحًا ثم قام اللاعبون بتدريبات مشي خفيفة حول الفندق لمدة نصف ساعة قبل أن ينتظموا في محاضرة يعقدها جروس في الثالثة عصر اليوم بالفندق قبل أن يتجه إلى المؤتمر الصحفي ومن بعد مران الفريق.

وبحسب بيان أورده نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي يُقام المؤتمر الصحفي الحاص بالمباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم؛ حيث سيحضره كريستيان جروس، المدير الفني وقائد الفريق حازم إمام؛ للحديث لوسائل الإعلام عن مباراة الغد أمام بترو أتليتكو.

ويُقام المؤتمر الفني للمباراة في السابعة مساءً بفندق الإقامة بحضور كلاً من أيمن حافظ، المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفي حسين ميلا ممثلين عن الزمالك؛ لتنسيق كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

ويتذيل الزمالك مجموعته برصيد نقطتين في حين يحتل جورماهيا الكيني المركز الأول برصيد 6 نقاط وبترو أتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط و نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.