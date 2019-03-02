صالح جمعة يرد على أنباء استياءه من عدم المشاركة وتهديده بالرحيل عن الأهلي

نفى صالح جمعة لاعب الأهلي، مال تردد بشأن مطالبته الجهاز الفني بضرورة مشاركته خلال الفترة المقبلة من أجل حسم موقفه من الرحيل أو البقاء، مؤكداً على أنه يعرف دوره في النادي الذي يكن له كل الاحترام والتقدير.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أى شخص من قبل الجهاز الفنى بشأن مشاركتى أو تحديد مصيرى كما زعم البعض وأعرف جيداً دورى وحدودى كجزء صغير جدًا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير».

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن صالح جمعة طلب من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، تحديد مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومعرفة إذا كان هناك نية للاعتماد عليه أم لا يوجد.