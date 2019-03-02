مدرب حراس الأهلي يجهز علي لطفي لمواجهة بتروجت بهذه الطريقة

حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي على تجهيز علي لطفي حارس مرمى الفريق للمشاركة في مباراة بتروجيت المقبلة.
وكان سليمان قد إجتمع بالحارس الثالث بالفريق علي لطفي خلال الساعات القليلة الماضي وأخطره بأنه هو الذي سيشارك في مباراة بتروجيت بعد اصابة شريف إكرامي واستمرار محمد الشناوي الحارس الأساسي في التأهيل مع وجود مخاوف من المجازفة بالمشاركة به.
وحرص مدرب حراس الأهلي على الحديث أكثر من مرة مع لطفي لتجهيزه فنيا ونفسيا لمباراة بتروجيت بعهد غياب لفترة مضت عن المشاركة في مباريات رسمية ويعاني محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي من شد في العضلة الضامة ، بينما تعرض إكرامي الذي عاد للمشاركة أساسيا لاصبة بتمزق في عضلة السمانة يبعده عن المباريات لفترة تصل الي 6 أسابيع.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.
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