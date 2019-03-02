اشرف صبحى يحضر نهائى كأس العالم لسلاح الشيش

"تحدى الفراعنة" يحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى نهائي منافسات الفردى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 35 دولة من مختلف انحاء العالم وينظمها اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى. اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى. ويقوم الدكتور اشرف صبحى بتسليم الجوائز للفائزين وبرفقته رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى. وينطلق نهائي منافسات الفردى للرجال والسيدات تمام السادسة من مساء اليوم السبت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى . يذكر أن لاعبنا علاء ابو القاسم ودع المنافسات بعد خسارته امام بطل اليابان فى الدور الاول الرئيسي.

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