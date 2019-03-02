لهيطة يطمئن على ترتيبات استقبال المنتخب في النيجر

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ترتيبات استقبال الفريق في نيامي عاصمة النيجر قد تم الانتهاء منها خلال الزيارة التي قام بها إلىهناك.
وتفقد مقر إقامة الفريق وستاد الجنرال سيناي كاونتشي الذي سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء يوم 23مارس الجاري في
وتوجه لهيطة بالشكر إلى السفارة المصرية بنيامي بقيادة السفير نبيل مكي وكل طاقم السفارة لقيامهم بعمل الترتيبات اللازمة لرحلة المنتخب إلى النيجر.
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