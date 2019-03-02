تير شتيجن: الدفاع عامل مهم من أجل الفوز

يرى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، أن الدفاع الوسيلة الأهم من أجل حصد الألقاب، حيث أن استقبال أقل عدد من الأهداف شيء مهم ينبغي أن يكون العامل الأساسي لدى الفريق .
وقال شتيجن "في هذا الموسم، نهدف من أجل حصد لقب دوريأبطال أوروبا، فهى هدفنا الأكبر، ومن أجل حصد تلك البطولة علينا أن لا نستقبل أهداف كثيرة".
وأضاف" الدفاع كلمة السر لنا من أجل حصد اللقب الأوروبي، نحن لدينا قدرة تهديفية قوية من أجل
وتابع" على سبيل المثال ريال مدريد كان حاسمين أكثر في اللحظات الهامة والمطلوبة من المباريات في الموسم الماضي ولم يقدمون الأداء المميز".
وأتم "علينا أن لا نستقبل الأهداف الكثيرة".
ويتصدر برشلونة المركز الأول برصيد، مبتعدًا عن أقرب منافسيه أتليتكو مدريد الوصيف، بفارق 7 نقاط، والذي يملك الأخير 50 نقطة.
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