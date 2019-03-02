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مدافع إيفرتون: سنكون سعداء إذا أضاع ليفربول اللقب

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أكد مايكل كاين مدافع إيفرتون الإنجليزي أن فريقه سيكون سعيدًا في حال الفوز على ، مساء غد، الأحد، والتي ستقام على ملعب "جاديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الممتاز.

وتحدث كاين لشبكة "سكاي سبورتس"

البريطانية: " بالتأكيد نريد أن نفوز بالمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط، ومن أجل أنفسنا، حيث نحن ننافس في المركز السابع".

وأضاف "لكننا أيضًا سنكون سعداء عندما نحصل

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على نقاط من ليفربول في لقاء الغد، من أجل تقليل فرصهم في حصد اللقب، لأنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا".

وتابع " سنحاول تقديم أداء كبير غدًا، والفوز من أجل إسعاد جماهير إيفرتون".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69، في حين يحتل إيفرتون المركز التاسع، برصيد 36 نقطة.

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