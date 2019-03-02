مدافع إيفرتون: سنكون سعداء إذا أضاع ليفربول اللقب

أكد مايكل كاين مدافع إيفرتون الإنجليزي أن فريقه سيكون سعيدًا في حال الفوز على ليفربول، مساء غد، الأحد، والتي ستقام على ملعب "جاديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كاين لشبكة "سكاي سبورتس"

البريطانية: " بالتأكيد نريد أن نفوز بالمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط، ومن أجل أنفسنا، حيث نحن ننافس في المركز السابع".

وأضاف "لكننا أيضًا سنكون سعداء عندما نحصل

على نقاط من ليفربول في لقاء الغد، من أجل تقليل فرصهم في حصد اللقب، لأنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا".

وتابع " سنحاول تقديم أداء كبير غدًا، والفوز من أجل إسعاد جماهير إيفرتون".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69، في حين يحتل إيفرتون المركز التاسع، برصيد 36 نقطة.