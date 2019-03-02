أرسنال ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بالدوري الإنجليزي بقدم رامزي

تقدم أرسنال على نظيره توتنهام، بالهدف الأول في الشوط الأول، على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة التاسعة

سجل رامزي الهدف الأول في الدقيقة 15،

بعد هجمة مرتدة أخرجها دفاع أرسنال، ليستلمها لاكازيت لاعب أرسنال ويمررها لرامزي منفردًا مع المرمى، ليقوم الأخير بمراوغة لوريس حارس توتنهام، معلنًا الهدف الأول.