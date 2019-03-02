المؤتمر الفني لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم

يقام في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة المؤتمر الفني لمباراة الزمالك أمام بيترو اتلتيكو الأنجولي والمقرر لها غدا الأحد

بالجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر والذي سيقام بفندق

الحكام كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومصطفي حسين ميلا ممثلين عن الزمالك وذلك لتنسيق كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة .