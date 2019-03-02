شاهد.. وصول بعثة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد ظهر، اليوم السبت، إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وستقامالمباراة في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو .
وتواجد المدرب إرنستو فالفيردي على رأس بعثة برشلونة التي شهدت غياب الغاني كيفين
وكان برشلونة قد تأهل يوم الأربعاء الماضي إلى نهائي كأس إسبانيا بعد تغلبة علي ريال مدريد بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا.
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