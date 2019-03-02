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أرسنال يتقدم بالهدف الأول في شباك توتنهام

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تقدم أرسنال على نظيره توتنهام، بالهدف الأول، في المباراة التي تقام على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة التاسعة

والعشرين من الممتاز.

سجل رامزي الهدف الأول في الدقيقة 15، بعد

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هجمة مرتدة أخرجها دفاع أرسنال، ليستلمها لاكازيت لاعب أرسنال ويمررها لرامزي منفردًا مع المرمى، ليقوم الأخير بمراوغة لوريس حارس توتنهام، ملعنًا الهدف الأول.

 

شاهد الهدف..

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