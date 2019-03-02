أرسنال يتقدم بالهدف الأول في شباك توتنهام

تقدم أرسنال على نظيره توتنهام، بالهدف الأول، في المباراة التي تقام على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة التاسعة

سجل رامزي الهدف الأول في الدقيقة 15، بعد

هجمة مرتدة أخرجها دفاع أرسنال، ليستلمها لاكازيت لاعب أرسنال ويمررها لرامزي منفردًا مع المرمى، ليقوم الأخير بمراوغة لوريس حارس توتنهام، ملعنًا الهدف الأول.

شاهد الهدف..