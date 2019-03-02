الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج في لقاء الأهلي وشبيبة الساورة

حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية، لحضور 10 آلاف متفرج في لقاء الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الجولة لقاء الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الجولةالأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كان الأهلي خسر لقائه أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

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