رياضة | سيراميكا كليوباترا 2001 يتصدر دوري القطاعات بخماسية في اتحاد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا 2001 يتصدر دوري القطاعات بخماسية في اتحاد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الشباب بالنادي مواليد عام 2001، فوزا كبيرا على اتحاد الشرطة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، السبت، على ملعب منيل شيحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري القطاعات.

سجل أهداف فريق سيراميكا كليوباترا، مصطفى سعد "ميسي"، وصلاح محمد، وأحمد نبيل، وسامي محمد، ومحمد مسعد، وقدم اللاعبون مباراة جيدة للغاية، وسيطروا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية.

بهذه النتيجة يحصد فريق سيراميكا كليوباترا العلامة الكاملة، ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، بعد أن فاز في الجولات الأربعة الأولى على حساب الترسانة وبنها والنصر ومركز شباب الجزيرة.

ويتولى الكابتن شامل دراز مهمة رئيس قطاع الناشئين بالنادي، ويتكون الجهاز الفني من الكابتن سعيد صبحي مدير فني، والكابتن ميدو مدرب عام، والكابتن وليد شعراوي مدرب، والكابتن محمد حنفي مدرب حراس مرمى، والكابتن أحمد إبراهيم مدير إداري و الكابتن حسام إبراهيم إداري، والكابتن إيكا أخصائي علاج طبيعي.