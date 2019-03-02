رياضة | جنوب أفريقيا تستضيف أول بطولة للبولينج في القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب أفريقيا تستضيف أول بطولة للبولينج في القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد الأفريقي للبولينج برئاسة المصري فاروق هريدي، أول بطولة له في جنوب أفريقيا وذلك خلال الفترة من 18 إلى 23 مارس الحالي في مدينة جوهانسبوج.

وهذه هي أول بطولة للاتحاد الأفريقي للبولينج منذ الإعلان عن تأسيسه في العاصمة المصرية القاهرة فى أبريل من العام الماضي.

ويشارك في البطولة منتخبات خمس دول هي مصر وإثيوبيا وسيراليون ونيجيريا وجنوب أفريقيا، التي تستضيف البطولة.

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وتلقى فاروق هريدي خطابا من الشيخ طلال بن محمد الصباح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للبولينج، أشاد فيه بجهود الاتحاد الأفريقي بقيادة هريدي وبالتعاون مع اتحاد البولينج في جنوب أفريقيا لإخراج هذه البطولة إلى النور.

وقال الصباح إن هذه البطولة تتيح الفرصة المناسبة للرياضيين في الدول المشاركة لإظهار مهاراتهم في مواجهة بعضهم البعض مع التحلي بالروح الرياضية وتعزيز الصداقات القديمة وتكوين صداقات جديدة.

ووجه الصباح الشكر للحكومة ووزارة الرياضة والترفيه في جنوب أفريقيا لجهودهم في تنظيم البطولة، مؤكدا ثقته في نجاح البطولة وخروج منافساتها بمستوى جيد بكل المعايير.