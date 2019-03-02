رياضة | الوحدة السعودي يستعيد "كاسونجو" خلال 14 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يستعيد "كاسونجو" خلال 14 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي المعار من الزمالك للمرحلة الأخيرة من العلاج.

وكان كاسونجو قد أصيب بملخ من الدرجة الثانية في مفصل الكتف مع الترقوة خلال مشاركته مع الوحدة أمام اتحاد جدة في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

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ومن المقرر أن يعود كاسونجو للتدريبات خلال أسبوعين ليبدأ المشاركة مع فريقه من جديد بعدما غاب الفترة الماضية.

ويقود الوحدة فنيا المصري أحمد حسام ميدو ويعاونه عادل مصطفى ويحتل الفريق المركز السادس ب٣٤ نقطة.