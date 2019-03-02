رياضة | "المنياوي" يعيد أمال جماهير المنصورة بعد غياب 10 سنوات عن دوري الأضواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنياوي" يعيد أمال جماهير المنصورة بعد غياب 10 سنوات عن دوري الأضواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد غياب 10 سنوات للفريق البرتقالي عن دورى الاضواء والشهره، يسعي فريق المنصورة للصعود مرة اخري للدورى الممتاز علي يد المدير الفني المخضرم صبري المنياوي، حيث خاض المنياوي مع المنصورة 6 مباريات فاز في 5 علي الرجاء والجزيرة والمحلة وسيدي سالم والاوليمبي وتلقي هزيمة امام دمنهور، النتائج التي أعطت لجمهور بل مدينة المنصورة ومحافظه الدقهلية حماس وإعادة الآمال مره اخرى لتحقيق حلم الصعود.

يذكر أن فريق المنصورة هو الفريق الاكثر تحقيقا للانتصارات بعد تحقيق 11 انتصار و5تعادلات و5خسارات.

ويتساوي فريق المنصورة في عدد النقاط مع فريق طنطا المتصدر برصيد 38 نقطه لكلاهما في صدارة المجموعه الثالثة بحري ليأتي بعدهما فرق الاوليمبي ودمنهور برصيد 35 نقطة وبلديه المحلة برصيد 34 نقطة.

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ويخزض فريق المنصورة استعدادات قوية ابتداء من اليوم السبت استعدادا لمواجهه فريق ابوقير للاسمده صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطه تحت القياده الفنيه لاحمد الكأس المدير الفني،الذي حسم مباراة الدور الاول والفوز بهدفين دون رد.

فيما انهي المسئولون بنادي المنصورة بشأن حضور الجمهور لمباراة الخميس القادم ليصل العدد الي 500 مشجع والسماح لهم بالدخول بعدما ظهر جمهور البرتقالي بشكل طيب في مباراه غزل المحله السابقة الذي استطاع فريق المنصورة في الفوز فيها بهدف هريسة.

يتصدر قائمة هدافي المنصورة، أحمد رجب هريسة المنضم حديثا في انتقالات يناير الشتويه برصيد 4 اهداف حيث استطاع معشوق الجماهير هريسه من احراز هدف الفوز في غزل المحله وهدف في الجزيره المطروحي وهدفان في سيدي سالم ليتساوي معه في قائمه هدافي الفريق احمد راشد برصيد 4 اهداف الذي استطاع من التسجيل في الاوليمبي هدف وطنطا هدفين والرجاء هدف.