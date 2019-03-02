رياضة | المدير الفني لرفع الأثقال : هدفنا رسم البسمة على وجوه المصريين في أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لرفع الأثقال : هدفنا رسم البسمة على وجوه المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الاستعدادات منتخبنا المصري لرفع الأثقال للمشاركة في البطولات القاريه والعالميه ،يعسكر حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور جميع اللاعبين سواء الناشئين تحت 17سنه، استعدادا لبطولة العالم للناشئين، وايضا الكبار الذي يستعد لخوض البطولة الإفريقية للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، التي تستضيفها القاهرة في الفتره من 23 أبريل المقبل حتي نهايته بالصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي

من جانبه أكد الكابتن محمد موسي المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال ان هناك إصرار وعزيمة لجميع اللاعبين خلال التدريبات بالمركز الأولمبي بالمعادي بحضور جميع اللاعبين سواء الناشئين تحت 17سنه والكبار وتعهدوا على تحقيق نتائج متميزة في البطولات المقبلة سواء داخل مصر او خارجها ولابد من الإشارة إلي أن هناك اهتمام بالغ من اتحاد اللعبة برئاسة الكابتن محمود محجوب والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتوفير كافة الإمكانيات ومؤخرا تم الموافقة على إقامة معسكر خارجي في وذلك في 15 مارس المقبل، ويستمر لمدة 21 يوما في أذربيجان ويأتي المعسكر في إطار برنامج استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أبريل المقبل.

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وأضاف «موسي» إنني اوعد الجماهير المصرية والقيادة السياسية والرياضيه بمفاجأه كبيره خلال الأولمبياد القادم طوكيو2020 بأن يحصل منتخب مصر لرفع الأثقال اكثر من 3ميداليات متنوعه واؤكد ماقاله الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وداعا للتمثيل وحان الوقت لحصاد الميداليات الاولمبية ومن الان نعد جيل جديد من الابطال صغار السن لاولمبياد 2024وهناك العديد من اللاعبين واللاعبات يتم تجهيزهم بالدفع بهم في البطولات القارية والعالميةللناشئين وحققوا بالفعل نتائج ايجابية من هولاء الأسماء (أحمد سعد،عبد الرحمن علي ،حلمي عبد الباري،منار السيد،سماح عابدين،رانيا عزت،ميارعبد القادر،ايه عبد الفتاح) هذا بجانب بطل الابطال محمد ايهاب وبطلة العالم والاولمبياد ساره سمير.

اللاعبات حاليا في معسكر المنتخب بالمركز الأولمبي بالمعادي.