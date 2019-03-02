رياضة | إقبال كثيف على تذاكر لقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف على تذاكر لقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، برنامج اليوم على لاعبيه فى رابع أيام البعثة بدولة الجزائر.

ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالجزائر مساء الأربعاء الماضى إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حيث اجتمع أعضاء الفريق لتناول وجبة الأفطار فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يعودوا إلى غرف الفندق للاسترخاء.

وفى تمام الساعة الثانية ظهرًا يتناول الفريق وجبة الغذاء، يليه المحاضرة الأخيرة التى تشهد الإعلان عن تشكيلة الفريق الأساسية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته القادمة للحفاظ على حظوظه فى مواصلة المشوار الأفريقى سعيا وراء التأهل إلى الدور التالى.

إقبال كثيف على تذاكر مباراة الإسماعيلي وشباب القسنطينة

أقبلت جماهير شباب قسنطينة الجزائرى بشكل كبير على شراء تذاكر مباراة فريقها أمام الإسماعيلى بدورى أبطال أفريقيا.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى الجزائرى مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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وكانت إدارة النادى الجزائرى قد طرحت 32 آلاف تذكرة، ثمن الواحدة 300 دينار، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة حتى موعد اللقاء.

ويسعى أصحاب الرداء الأصفر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل إلى الدور التالى.

تفاصيل جلسة سعفان الصغير مع حراس الإسماعيلي

حرص سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى الجزائرى مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية، على ملعب الشهيد محمد حملاوى.

حيث تلقى حراس الدراويش عده إتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية من مدربهم لتحفيزهم بصفة مستمرة قبل المواجهة المرتقبة.

ويتواجد ضمن قائمة الفريق فى الوقت الحالى، الثلاثى محمد فوزى ومحمد مجدى وأيمن رجب.

وتخلف "الصغير" عن بعثة الإسماعيلى إلى الجزائر قبل ساعات قليلة من السفر، بعدما تعرض لوعكة صحية أثر شعوره بإلتهاب فى الجيوب الأنفية.

وتولى "رجب" حارس الفريق الصاعد، تدريب زملائه الحراس ضمن التحضيرات الأخيرة للمواجهة.

